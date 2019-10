Stadio Milano, Sala: Progetto com'è oggi non è accettabile

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Una maggioranza più o meno compatta ma era nelle attese. Detto ciò, però, mi pare che ci sia stato un dibattito interessante e che ne sia venuto fuori un parere positivo ma anche un richiamo forte rispetto a com'è il progetto oggi e al lavoro che la Giunta dovrà fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, al termine della votazione favorevole all'odg della maggioranza in Consiglio comunale sul nuovo stadio di Milano.

"Io sono contento del parere favorevole - ha sottolineato Sala - ma quello che ne ricavo è che quello che è il progetto come è oggi non è un progetto accettabile. Quindi è da qua che si ricomincia a lavorare a livello di giunta. Ho votato anche io e ho votato favorevolmente: quello che penso è che i volumi che sono stati chiesti sono volumi non realistici, sono eccessivi".

