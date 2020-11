Sportivi e celebrities si sfidano su Technogym Bike per una buona causa

'Let's Move For A Better World', la campagna sociale di Technogym che coinvolge gli appassionati di fitness di tutto il mondo in una settimana all'insegna della promozione e della condivisone dell'esercizio fisico

Chi è alla ricerca di motivazione e nuovi stimoli per la sua sessione quotidiana di allenamento in salotto può seguire Technogym e sfida gli sportivi e le celebrities che saranno protagonisti di 'Let's Move For A Better World', la campagna sociale di Technogym che coinvolge gli appassionati di fitness di tutto il mondo in una settimana all'insegna della promozione e della condivisone dell'esercizio fisico, scandita da numerosi appuntamenti sui social media di Technogym e di migliaia di fitness club nel mondo. Durante tutta la Let's Move Week (dal 7 al 14 novembre), due squadre di Technogym Ambassadors si sfideranno in una classe realizzata per l'occasione dal partner Virgin Active su Technogym Bike, con l'obiettivo - in occasione della Giornata mondiale del diabete - di donare una palestra, messa a disposizione da Technogym, a un centro impegnato nella cura e prevenzione del diabete.



Le due squadre, capitanate da Simone Marchetti - direttore di Vanity Fair - e Giovanni Audiffredi - direttore di GQ -, saranno composte da personalità del cinema e dello spettacolo, con Elisabetta Canalis, Giuseppe Fiorello, Matilde Gioli, Martina Colombari, Nicoletta Romanoff, Filippa Largerback, Sarah Felberbaum, Catrinel Marlon, Wanda Nara, Davide Oldani, e da campioni dello sport come Massimo Ambrosini, Carlos Sainz e Lando Norris, il ciclista medaglia d'oro olimpica Elia Viviani, la campionessa italiana su strada Elena Cecchini, e la campionessa olimpica di pattinaggio artistico su ghiaccio Carolina Kostner.

L'iniziativa, patrocinata da Diabete Italia Onlus e Wellness Foundation, inizia oggi, con la sfida fra i direttori di GQ e Vanity Fair. Poi ogni giorno, alle 18.30, andrà in scena una sfida su Technogym Bike fra due personaggi rappresentanti delle due squadre in gara. L'obiettivo è quello di raccogliere il numero più alto possibile di MOVEs - unità di misura di Technogym del movimento. La squadra che si allenerà più intensamente e quindi totalizzerà più moves su Technogym Bike, sommando l'allenamento di tutti i componenti, vincerà. Ogni giorno i canali Instagram di Technogym, Vanity Fair e GQ offriranno anticipazioni e aggiornamenti sulla Technogym Bike challenge, fino al gran finale di sabato 14 Novembre, quando alle 18.30 verrà proclamata la squadra vincitrice che avrà l'onore di selezionare l'ente beneficiario della donazione.



Technogym Bike è l'innovativa bike Technogym che permette di partecipare da casa, direttamente sulla console del prodotto, alle classi di cycling, live o on-demand, dei propri trainers preferiti da vari fitness studios del mondo. Anche da casa è possibile partecipare alla Technogym Bike Challenge: chi ha una Technogym Bike troverà nella library on-demand della propria interfaccia la classe Virgin Active Revolution dedicata a questa iniziativa, oppure potrà seguire i risultati delle celebrities sul canale Instagram di Technogym e condividere il proprio allenamento @technogym #letsmoveforabetterworld



Il calendario delle Sfide (orario 18.30):

7/11 Simone Marchetti (Team Vanity Fair) - Giovanni Audiffredi (Team GQ)

8/11 Sarah Felderbaum (Team Vanity Fair) - Filippa Lagerback (Team GQ)

9/11 Wanda Nara (Team Vanity Fair) - Catrinel Marlon (Team GQ)

10/11 Davide Oldani (Team Vanity Fair) - Giuseppe Fiorello (Team GQ)

11/11 Matilde Gioli (Team Vanity Fair) - Elisabetta Canalis (Team GQ)

12/11 Lando Norris (Team Vanity Fair) - Carlos Sainz (Team GQ)

12/11 Elena Cecchini (Team Vanity Fair) - Carolina Kostner (Team GQ)

13/11 Massimo Ambrosini (Team Vanity Fair) - Elia Viviani (Team GQ)

13/11 Nicoletta Romanoff (Team Vanity Fair) - Martina Colombari (Team GQ)

14/11 Proclamazione vincitore scp

