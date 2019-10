Vialattea presenta la stagione invernale e la Coppa del Mondo

Giovedì 24 ottobre, alle ore 11, presso il grattacielo Sanpaolo di Torino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione invernale 2019/2020 della Vialattea, il comprensorio sciistico internazionale che si estende sulle montagne olimpiche del Piemonte. Sarà l'occasione per tracciare un bilancio di quanto avvenuto l'anno scorso e, soprattutto, per immergersi nel presente e nel futuro. La stagione che sta per cominciare culminerà il 18 e 19 gennaio 2020 con l'appuntamento di Coppa del Mondo femminile dopo lo straordinario successo di tre anni fa. Gli occhi dell'Italia sciistica e di tutto il Circo Bianco sono puntati su questo evento che, come al solito, è destinato a raccogliere l'entusiasmo degli addetti ai lavori e degli appassionati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata