Vialattea, campione norvegese Kristoffersen sulle piste di Sestriere

Una bella nevicata di fine stagione ha ricreato un contesto da sciate fantastiche sulle piste della Vialattea e nei prossimi giorni anche Henrik Kristoffersen, il plurititolato campione della squadra nazionale norvegese di sci alpino, arriverà a Sestriere con il team Rossignol per testare i nuovi materiali per la prossima stagione invernale. Kristoffersen scierà sulla pista dei grandi eventi sportivi, la G. A. Agnelli, da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile. Una bella occasione per approfittare delle ultime giornate di sci ed osservare da vicino come un grande campione si prepara alle gare. In questo fine settimana si scierà ancora in tutte le località del comprensorio della Vialattea mentre da lunedì 8 a domenica 14 aprile saranno disponibili le piste di Sestriere. Il prezzo al pubblico dello skipass per l'area di Sestriere, nel periodo dall'8 al 14 aprile, è di 22 euro.

