Velocità sugli sci, Simone Origone a un passo dalla Coppa del Mondo

L'azzurro vince anche ad Andorra battendo Krtamer. Gli basterà un tredicesimo posto nell'ultima gara della stagione per aggiudicarsi il trofeo per l'undicesima volta

Il successo numero 42 in Coppa del Mondo avvicina in maniera probabilmente definitiva Simone Origone alla Coppa del mondo numero 11 di una carriera inimitabile. E' accaduto a Grand Valira, Andorra, dove il campionissimo valdostano ha battuto di un nulla (176, 42 km/h contro 176,37 km/h, appena 0,05 km/h!) il rivale di stagione Manuel Krtamer, l'unico avversario rimasto in lizza aritmeticamente per impedirgli il trionfo finale. Terza posizione per l'altro austriaco Klaus Schrottshammer con 175,12 km/h. mentre Ivan Origone si è piazzato sesto ed Emilio Giacomelli dodicesimo. Giornata decisiva anche per le donne, con Britta Backlund che ha confermato la superiorità stagionale mostrata nei confronti della concorrenza a quota 173,84 km/h, davanti a Valentina Greggio con 171,03 km/h e Lisa Hovlund-Uden con 170,35 km/h. Decima la giovane Bianca Bonetti.

La classifica generale ad una prova dalla conclusione vede Simone largamente al comando con 540 punti contro i 460 di Kramer: per assicurarsi l'undicesima sfera di cristallo della carriera gli basterà arrivare almeno tredicesimo nella finalissima in programma sabato 13 aprile, a prescindere dal piazzamento degli avversari. Definita invece la graduatoria femminile, in cui Backlund sale a 560 punti contro i 460 della Greggio, impossibilitata a raggiungere la svedese per il minore numero di successi (6 contro 1) ottenuti in questa stagione, nonostante la piemontese sia sempre salita sul podio. Sulla stessa pista si è disputata anche una prova Fis, disputata con sci di produzione, in cui i giovani Sebastiano Parravicini e Samuele Capello si sono classificati al decimo e dodicesimo posto.

