Sestriere, nel gigante trionfa Federica Brignone

Continua anche al Sestriere la grande stagione di Federica Brignone. L'azzurra si è imposta in gigante anche sulla pista Kandahar Giovanni A. Agnelli chiudendo a pari merito con la slovacca Petra Vlhova in 2' 21" e 15 e conquistando il terzo successo in questa Coppa del mondo. Terzo posto per l'americana Mikaela Shiffrin staccata di un solo centesimo dalle prime. Per la figlia di Maria Rosa Quario, che dopo aver dominato la prima manche ha saggiamente controllato la seconda, è il 13esimo trionfo i carriera. Tra le prime dieci anche Sofia Goggia (+1.65) e Marta Bassino decima (+1.74). Una vittoria che consente a Brignone di allungare in vetta alla classifica di specialità proprio sulla Shiffrin.

