Sestriere, Brignone in testa dopo 1/a manche gigante

C'è Federica Brignone in testa al termine della prima manche del gigante di Sestriere valido per la Coppa del Mondo di sci. L'azzurra ha completato la propria prova in 1'10"28 e precede la slovacca Petra Vlhova di 17 centesimi. Terza la tedesca Vitoria Rebensburg a 36 centesimi, quarta la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin a 42 centesimi. Più indietro Sofia Goggia e Marta Bassino, rispettivamente decima e undicesima a 1"38 e 1"40. La seconda manche è in programma alle 14.05.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata