Sci, Via Lattea: apertura anticipata per il week-end

Entreranno in funzione la seggiovia Cit Roc, la seggiovia Trebials, la sciovia Baby ed i tappeti Jolly

Al via la stagione sciistica sulle piste della Vialattea: grazie alle ripetute ed abbondanti nevicate dei giorni scorsi è prevista per sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre l'apertura anticipata dei primi impianti di risalita a Sestriere. Entreranno in funzione la seggiovia Cit Roc, la seggiovia Trebials, la sciovia Baby ed i tappeti Jolly. Si scierà sulle piste del settore Alpette con possibilità di scendere fino a Borgata.

Il prezzo dello Skipass giornaliero sarà di euro 20, acquistabile presso le biglietterie Kandahar e Borgata. Gli impianti rimarranno chiusi in settimana, per poi riaprire sabato 7 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata