Sci, Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana

La campionessa olimpica Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'atleta azzurra con il tempo di 1.29.77 ha preceduto di 0.49 centesimi la svizzera Joana Haehlen e di 0.52 l'austriaca Nicole Schmidhofer. Per Goggia è la sesta vittoria in carriera, la quarta in discesa libera.

La gara ha subito una serie di ritardi a causa di problemi al sistema di cronometraggio e per un brutto infortunio occorso alla francese Tiffany Gauthier. Caduta senza conseguenze anche per la slovena Ilka Stuhec, una delle rivali più accreditate della Goggia. La gara è ancora in corsa, ma ormai sono scese tutte le migliori.

Per l'Italia ottima prova anche di Federica Brignone, settima a 0.78 centesimi da Goggia e a 0.26 dal podio. Ottava Nadia Fanchini, che ha disputato una prova in crescendo, dodicesima Nicol Delago. Più lontane Marta Bassino, Elena Curtoni e Nadia Delago, non è arrivata al traguardo Francesca Marsaglia.

Domenica 24 si torna in pista a Crans Montana, dove si disputerà la combinata. Nella classifica di discesa, intanto, Nicole Schmidhofer guadagna terreno sulle compagne Ramona Siebenhofer e Stephanie Venier, ma anche su Stuhec. In quella generale la Schmidhofer consolida la quarta posizione, invariata la top 3 con Shiffrin e Vlhova che oggi non erano in pista.

