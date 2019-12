Sci, Paris trionfa in Coppa del Mondo nella libera di Bormio

Dominik Paris si conferma re di Bormio. Sulla celebre pista 'Stelvio" il discesista azzurro trionfa nella libera di Coppa del Mondo. Con il tempo di 1'49"56 l'azzurro, protagonista di una gara perfetta mantenendo una velocità altissima (123 chilometri orari) nonostante un incertezza che lo ha costretto a risalire la Carcentina (il passaggio più difficile della discesa con una diagonale in contropendenza) a causa di una traiettoria troppo lunga, si è imposto sullo svizzero Beat Fuez, in ritardo di 39 centesimi, e l'austriaco Matthias Mayer, terzo a 42 centesimi. Paris è al suo quarto successo su questa pista in discesa dopo le vittorie nel 2012, 2017 e 2018 (oltre ad un successo lo scorso anno in SuperG). Nessun discesista ha mai vinto quattro volte su questa pista. Per l'altoatesino si tratta della 17 vittoria in Coppa del mondo.

