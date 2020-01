Sci: Paris secondo nella discesa libera di Wengen, vittoria a Feuz

Dominik Paris ancora sul podio. L'azzurro ha centrato il secondo posto nella libera di Coppa del mondo a Wengen, in Svizzera una delle discese più spettacolari del circo . La vittoria è andata a Beat Feuz in 1'42"53, davanti allo sciatore di Merano, staccato 29 centesimi, e al tedesco Thomas Dressen, terzo a 31 centesimi dall'elvetico. Per Paris si tratta del miglior risultato in carriera sulla pista svizzera. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Mattia Casse si è piazzato al 13esimo posto, Matteo Marsiglia 23esimo e Peter Fill 26esimo. Ancora più indietro Emanuele Buzzi che ha chiuso al 31esimo posto..

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata