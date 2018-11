Sci, ritiro per Elena Fanchini? Su Instagram: "Anche se solo per cinque giorni ho raggiunto il mio obiettivo"

La 33enne bresciana in lacrime sul social e in una story dice: "L'infortunio è stato una batosta, ma sono contenta di essere tornata"

Elena Fanchini dice addio allo sci? La 33enne sciatrice bresciana lascia più di un dubbio su Instagram e nelle sue stories dice: "Anche se per solo cinque giorni ho sciato e ho raggiunto il mio obiettivo di guarire - ha affermato in lacrime -. Grazie a questo sport e alla passione ci sono riuscita". Le parole arrivano tre giorni dopo l'infortunio di Copper Mountain (Usa): per lei una caduta in allenamento e la frattura del perone: "È stata una grande batosta - ha detto in lacrime, con il viso coperto dalle ferite - perché avevo iniziato e ci ho creduto tantissimo. Ma sono contenta di essere tornata questi cinque giorni e il peggio è passato. Sono riuscita a superare la malattia grazie a questo sport".

Da poco era riuscita a battere un tumore che l'aveva colpita a inizio anno. Poi la gioia per il ritorno in pista, espresso in una foto sempre su Instagram una settimana fa: "Che grande emozione rimettere gli sci", aveva commentato. Quindi l'infortunio, arrivato dopo soli cinque giorni d'allenamento: "Ho riportato la frattura della testa del perone e anche una lieve frattura al piatto tibiale della gamba sinistra e in più ho rotto il pollice sinistro - ha detto in una story -. Domenica (25 novembre) rientrerò in Italia e lunedì sarò alla clinica 'Città di Brescia' per ulteriori esami. Farò una tac e una risonanza anche per vedere i legamenti del ginocchio sinistro".

Il video su Instagram suona come un addio allo sci. Nell'attesa di capirne di più, la speranza è che Elena Fanchini si rimetta presto da un infortunio che l'accompagnerà per diversi mesi.

