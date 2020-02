Sci, morto papà della Shiffrin: "Dolore inimmaginabile, era il nostro tutto"

Un grave lutto ha colpito la campionessa statunitense di sci Mikaela Shiffrin. E' morto suo padre Jeff, come ha annunciato la stessa atleta attraverso un post sui social. "La mia famiglia ha il cuore infranto per l'inaspettata scomparsa di mio padre generoso, amorevole, premuroso, paziente, meraviglioso. Le nostre montagne, il nostro oceano, la nostra alba, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro tutto. Ci ha insegnato così tante lezioni preziose, soprattutto ci ha insegnato la regola d'oro: sii gentile. Questo è qualcosa che porterò con me per sempre. Era la solida base della nostra famiglia e ci manca terribilmente", ha scritto la campionessa sul suo profilo Instagram.

"Grazie, dal profondo del mio cuore, per aver rispettato la privacy della mia famiglia in questo momento di dolore inimmaginabile e devastante", ha concluso la Shiffrin.

