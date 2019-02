Sci, Mondiali: Stuhec vince la discesa libera. Miracolo Vonn

Ilka Stuhec si riconferma campionessa nel mondo nella discesa libera. A due anni dal trionfo di St. Moritz la sciatrice slovena conquista la medaglia d'oro anche ad Are, in Svezia, con il tempo di 1'01"74, in una discesa accorciata con la partenza abbassata a quella del superG. Argento alla svizzera Corinne Suter, già bronzo in supergigante, a 23 centesimi. Sul podio anche Lindsey Vonn, che all'ultima gara in carriera conquista uno splendido bronzo (+0.49) diventando la più 'anziana' atleta medagliata di sempre. Delusione in casa Italia: Sofia Goggia, campionessa olimpica in carica, ha chiuso al 15° posto a oltre un secondo dalla vincitrice (+1.02), subito dietro a Nadia Fanchini, 14/a. Ottima prova per la giovane Nicol Delago, sesta e migliore delle azzurre. Ancora più indietro Francesca Marsaglia, 29/a.

"Penalizzata dalla discesa accorciata? Contando che l'anno scorso abbiamo disputato qui le Finali partendo ancora più in basso non ci sono scuse. Non sono riuscita a interpretare bene questa gara. Pensavo che in gara mi scattasse qualcosa in più, ho dato tutto, mi spiace non aver performato al meglio ma va bene così". È questa l'analisi di Sofia Goggia ai microfoni Rai al termine della discesa libera ai Mondiali di Are. "È chiaro che al Mondiale contano solo le medaglie, oggi ho preso un secondo e sono 15/a, non sono contenta della mia gara ma neanche triste per questa tappa del percorso - ha aggiunto l'azzurra - Oggi non è andata e bisogna fare un po' di analisi per vedere cosa non ha funzionato, il mio percorso continua indipendentemente da una tappa andata bene o male. L'ultima gara di Vonn? È una atleta straordinaria, sono super contenta di aver partecipato e di aver corso delle gare con lei in questi anni, soprattutto l'anno scorso quando ci siamo contese la Coppa di discesa. Sono contenta per Stuhec, l'anno scorso si è fatta male nell'anno olimpico, il momento peggiore, loro due fanno una bella medaglia".

