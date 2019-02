Sci, Mondiali: Italia vince bronzo nel Team Event

L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nel Team Event ai Mondiali di sci alpino di Are. Il quartetto azzurro ha battuto la Germania 3-1 nella finale per il terzo posto. E' la prima medaglia per l'Italia in questo format.

Avanti per 2-0 grazie a Lara Della Mea a Simon Maurberger, la squadra azzurra ha perso con Irene Curtoni il terzo duello. In quello decisivo, il tedesco Strasser è stato squalificato per inforcata e il punto è stato assegnato ad Alex Vinatzer. L'Italia, vittoriosa sulla Finlandia (3-1) negli ottavi e sulla Norvegia (3-1) nei quarti, si era arresa in semifinale all'Austria: dopo il 2-2, il calcolo dei tempi favoriva i nostri rivali, migliori per 29 centesimi. La medaglia d'oro è andata alla Svizzera, vittoriosa in finale sull'Austria.

