Sci, Marta Bassino sul podio nel parallelo al Sestriere

Clara Direz ha vinto lo slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo a Sestriere. La sciatrice francese ha battuto in finale l'austriaca Elisa Moerzinger. Terzo posto per Marta Bassino, che nella finalina tutta azzurra ha prevalso su Federica Brignone. Quinta piazza per Sofia Goggia.

