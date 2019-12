Sci, la nazionale femminile in allenamento sulle piste del Colle del Sestriere

Nicol e Nadia Delago ed Elena Curtoni da domenica 15 a mercoledì 18 dicembre nel comprensorio della Via Lattea

Occhi puntati sulle piste del Colle del Sestriere. Si è appena conclusa la sessione di allenamento di ben 6 squadre nazionali maschili (Italia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Slovenia e Spagna) ed ora tocca a tre atlete della nostra nazionale femminile di Coppa del mondo polivalenti. Sono attese la bravissima Nicol Delago, fresca di podio nel SuperG dello scorso week end a Lake Louise in Canada con il suo ottimo secondo posto, la sorella Nadia Delago ed Elena Curtoni.

Il programma prevede l’arrivo a Sestriere domenica 15 dicembre e le tre atlete si tratterranno nel comprensorio della Vialattea fino a mercoledì 18 dove troveranno piste abbondantemente innevate. Il tutto contribuisce a far crescere l’attenzione per il prossimo appuntamento mondiale che vedrà protagonista Sestriere il 18 ed il 19 gennaio 2020 quando andranno in scena il gigante ed il parallelo femminile dell’Audi Fis Ski World Cup.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata