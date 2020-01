Sci: grande Federica Brignone a Bansko, è seconda nella libera

Ancora una grande prova per Federica Brignone in Coppa del mondo. L'azzurra nella discesa libera femminile di Bansko, in Bulgaria, si è piazzata al secondo posto alle spalle solo dell'americana Mikaela Shiffrin che l'ha preceduta di soli 18 centesimi chiudendo in 1:29.79. Terza la svizzera Joana Daehle. Ai piedi dal podio Elena Curtoni, quarta davanti a Marta Bassino. Appena fuori dalla top ten Laura Pirovano, 11esima e Francesca Marsaglia, 12esima. Rovinosa caduta per Sofia Goggia

