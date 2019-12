Sci Freestyle, magica Silvia Bertagna: è terza a Pechino

Solo lei poteva inventarsi un numero del genere. Un lampo di genio permette a Silvia Bertagna di conquistare il terzo posto nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Big Air, disciplina dello sci freestyle, in scena a Pechino. La finale che era cominciata malissimo per l'azzurra con un errore nel primo salto si è poi ribaltata grazie ad una prestazione superlativa e il successivo errore della neozelandese Margaux Hackett che ha permesso alla gardenese di festeggiare festeggiare l'ottavo podio in carriera nel massimo circuito itinerante alle spalle della fenomenale norvegese Johanne Killi e della svizzera Giulia Tanno che vola al comando della classifica generale con 180 punti, 30 in più proprio di Killi. La 33enne detentrice della Sfera di Cristallo 2018 non smette di dimostrare il proprio nella specialità, riscattando così la decima posizione di Modena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata