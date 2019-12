Sci, Federica Brignone trionfa nel gigante di Courchevel

Altra vittoria azzurra nello sci. Federica Brignone si è aggiudicata il gigante di Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La valdostana con il tempo di 2'12'59 ha preceduto la norvegese Mina Fuerst Holtmann. A tre settimane di distanza dal successo di Killington, nel Vermont, la piemontese Marta Bassino non si ripete dopo un'ottima prima manche conclusa al secondo posto e si piazza settima. La Brignone conquista la 11/ma vittoria in carriera ed è in testa alla classifica di Coppa del Mondo di specialità con 225 punti.

