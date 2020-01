Sci, Coppa del mondo: Fis promuove pista Kandahar a Sestriere

Promossa la pista Kandahar. A poco più di una settimana dall’atteso appuntamento con l’Audi Fis Ski World Cup i responsabili della Fis, la Federazione Internazionale Sci, sono saliti al Colle del Sestriere per il controllo neve, come da programma. L'esame ha promosso a pieni voti la pista Kandahar Giovanni A. Agnelli, che sabato 18 gennaio ospiterà lo slalom gigante femminile e domenica 19 lo slalom gigante parallelo.

La pista si presenta in condizioni ottimali grazie alle numerose ed abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato l’avvio di stagione e, chiaramente, soprattutto grazie al grande lavoro svolto dal personale addetto alla preparazione. Ora è in programma la fase di 'barratura' del percorso di gara. Operazione necessaria che prevede delle vere e proprie iniezioni di acqua all’interno della neve, con l’obiettivo finale di ottenere un fondo omogeneo in ogni punto del tracciato per offrire una pista ottimale e con le medesime caratteristiche per tutte le concorrenti in gara.

