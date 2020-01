Sci, CdM: Italia domina combinata. Vince Brignone

Grande Italia nella combinata alpina femminile, la prima della stagione, di scena sulla pista austriaca di Altenmarkt. Vittoria di Federica Brignone, che dopo aver dominato il SuperG disputa anche una buona manche di slalom e chiude con il tempo totale di 2.03.45 davanti alla svizzera Wendy Holdener di appena 0.15 centesimi. Ottimo anche il terzo posto di Marta Bassino a 0.82 dalla Brignone. Da segnalare poi il quinto posto di Elena Curtoni a 2.50.

Per la valdostana Brignone, favorita anche dall'assenza di Shiffrin, Vlhova e Gisin, tutte fuori nel SuperG, si tratta del secondo successo stagionale, il dodicesimo in Coppa del Mondo, di cui quattro ottenuti proprio nella combinata alpina. La soddisfazione è ancora maggiore perché grazie ai 100 punti odierni Brignone torna al secondo posto nella classifica generale dietro solo alla campionessa americana Shiffrin. A questo va aggiunta anche la prima posizione nella classifica dedicata ai gigantisti. Per la 23enne Bassino, invece, una grande soddisfazione vista la condizione fisica non perfetta a causa della febbre che la perseguita da alcuni giorni. Il terzo podio della stagione, l'ottavo della carriera, conferma ancora una volta la sua grande crescita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata