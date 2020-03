Sci, Cdm: gigante a Hinterstoder, trionfa Pinturault. De Aliprandini 5°

È il francese Alexis Pinturault a trionfare sulle nevi di Hinterstoder, nel gigante valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Con il tempo di 2:41:96 ha preceduto il croato Filip Zubcic di 45 centesimi e il norvegese Henrik Kristoffersen di 75 centesimi. Grazie al trionfo odierno Pinturault, già al comando dopo la prima manche, sale al comando della classifica generale a +26 su Aleksander Kilde.

Quinto l'azzurro Luca De Aliprandini, che fa segnare la sua miglior prestazione stagionale: il suo tempo di 2:43.17. Il 29enne delle Fiamme Gialle è riuscito a mettere insieme due manche senza imperfezioni, limitando al massimo le insidie di una pista con diverse sconnessioni. Molta la soddisfazione del nativo di Cles, che solo nel gigante di Adelboden del 6 gennaio del 2018 era riuscito a fare meglio (quarto).

Arrivano punti importanti anche per Giovanni Borsotti, autore del nono tempo nella seconda manche, mentre non può sorridere Riccardo Tonetti, terminato fuori pista. Un gran peccato, poiché il 30enne di Bolzano stava disputando una seconda run di altissimo livello con quasi nove decimi di vantaggio al termine della terza frazione. Non hanno partecipato alla manche conclusiva invece, Giulio Bosca, Andrea Ballerin, Roberto Nani e Daniele Sorio. Il prossimo gigante prima delle finali di Cortina andrà in scena a Kranjska Gora, in Slovenia, il prossimo 14 marzo.

