Sci, CdM donne: Shiffrin trionfa nel gigante a Lienz davanti a Bassino

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom gigante femminile di Lienz, in Austria, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. L'americana, già al comando della prima manche, ha chiuso con il tempo complessivo di 2:07.31. Sul podio anche l'azzurra Marta Bassino, seconda con un distacco di 1.36 e l'austriaca Katharina Liensberger (+1.82). Terza a metà gara, Federica Brignone perde una posizione chiudendo quarta (+1.90) con grande delusione, ma la "consolazione" di rimanere in vetta alla classifica generale. Più indietro Sofia Goggia, 17a dopo aver recuperato sette posizioni (+3.48). Per Shiffrin si tratta della vittoria numero 63 in Coppa del Mondo.

