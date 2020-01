Sci, CdM: Delago seconda ad Altemarkt. Vince Suter, Goggia quarta

Ottimo podio per la sciatrice gardense. Sul gradino più basso l'altra svizzera Michelle Gisin. Quinto posto per Francesca Marsaglia

Un altro podio per le azzurre in Coppa el Mondo. Nicol Delago, 24 anni, ha conquistato il secondo posto nella discesa libera di Coppa del mondo di Altenmarkt, in Austria. L'azzurra è stata preceduta di 29' centesimi dalla svizzera Coriunne Suter che ha vinto con il tempo di 1'18"79. Terza è arrivata l'altra elvetica Michelle Gisin che ha tolto il podio a Sofia Goggia per tre centesimi di secondo. Quinta Francesca Marsaglia.

Per Nicole Delago si tratta della discesa della consacrazione dopo il primo podio stagionale nel superG dello scorso dicembre a Lake Louise. Ad Altenmarkt la gardanese è stata dietro a Corinne Suter per soli 29 centesimi siglando un tempo straordinario soprattutto perché scesa in pista tra le primissime dopo una lunga pausa causata dalla nebbia, la quale ha costretto anche gli organizzatori ad abbassare la partenza. Nicol, al terzo podio in carriera, è stata brava nel contenere il distacco nella parte iniziale prima di fare tutto nella frazione finale del tracciato. Dietro di lei c'è la svizzera Michelle Gisin, terza, e le due italiane Sofia Goggia e Francesca Marsaglia. La finanziera bergamasca, anch'essa scesa in pista dopo la lunga interruzione, è stata disturbata dalle condizioni metereologiche per colpa delle quali non è riuscita a trovare la velocità giusta mostrata nelle due prova. Si tratta comunque di un risultato positivo al pari della Marsaglia, staccata dalla vetta di 1"21. Giornata poco positiva per Federica Brignone, 17esima a 2"07, seguita in classifica da una buona Laura Pirovano. Subito fuori dalla top 20 ci sono Nadia Delago ed Elena Curtoni, rispettivamente 21esima e 22esima. Verena Gasslitter, al rientro dopo una lunga pausa causata dagli infortuni si deve accontentare della 50esima posizione.

