Sci, Brignone 2/a in superG La Thuile, Ortlieb vince per 1 centesimo

Federica Brignone centra il secondo posto, mancando la vittoria per appena un centesimo, nel SuperG di La Thuile valido per la Coppa del mondo di sci femminile. Il successo, il primo in carriera, è andato all'austriaca Nina Ortlieb in 1'11"72. Completa il podio la svizzera Corinne Suter, terza a 7 centesimi. L'azzurra consolida così il primato in classifica generale di Coppa salendo a 1378 punti rispetto ai 1225 di Mikaela Shiffrin, ancora assente, e ai 1189 di Petra Vlhova, oggi quarta. Nella top ten anche altre due atlete italiane: Marta Bassino è quinta, Elena Curtoni settima.

Nella top 15 anche Francesca Marsaglia, staccata di 1"55 dalla vincitrice. Più indietro Nicol Delago. Per Brignone invece si tratta del podio numero 39 in carriera. L'azzurra ha lasciato la vittoria all'imbocco del piano centrale della '3-Franco Berthod', dove le si sono aperti per un momento gli sci, facendole perdere velocità. La valdostana contenderà a Suter alle Finali di Cortina il titolo del superG, che vede ancora al comando la svizzera Suter con 360 punti, ma Federica Brignone accorcia la distanza e sale a 341, con soli 19 punti da recuperare e solo la gara delle Finali da disputare. Domani è in programma la combinata alpina: alle 11.15 è previsto il superG, alle 14.15 lo slalom.

