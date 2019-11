Sci alpino, a Sestriere è arrivata la prima neve sulla pista di Coppa del Mondo

E’ arrivata la prima neve sulla pista Kandahar G.A. Agnelli. Nella giornata di ieri a Sestriere ne sono scesi circa 15 cm ed è già stata necessaria per la viabilità una prima uscita dei mezzi spalaneve. Il colpo d’occhio è già invernale e la pista che il 18 ed il 19 gennaio ospiterà due gare dell’Audi Fis Ski World Cup è completamente imbiancata. Dopo un mese di ottobre non particolarmente freddo, le temperature sono scese sotto lo zero ed i primi fiocchi della stagione iniziano sicuramente a creare un ottimo fondo per la preparazione della pista! Nelle prossime ore è prevista altra neve. Intanto in settimana, in zona arrivo gara, inizieranno i primi allestimenti delle varie strutture e della tribuna che ospiterà oltre 750 persone.

