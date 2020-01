Olimpiadi Invernali Giovanili, si accende il bracere di Losanna 2020 | FOTOGALLERY

In programma dal 9 al 22 gennaio in Svizzera: l'Italia spera nel salto femminile, biathlon e combinata nordica

Il bracere olimpico illumina la Vaudoise Arena di Losanna, in Svizzera, sede dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili 2020 in programma dal 9 al 22 gennaio. Più di 1700 atleti provenienti da 79 paesi diversi hanno sfilato nel corso della cerimonia d'apertura che ha dato il via ufficiale alla manifestazione giunta alla sua terza edizione. Sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, pattinaggio artistico, bob, slittino, skeleton, curling, hockey ghiaccio, sono le discipline previste dal programma olimpico che non prevede tutte le specialità, ma propone una serie di prove miste per nazioni.

Le speranze della spedizione italiana, guidata dalla portabandiera, stella emergente classe 2003 del pattinaggio artistico, Alessia Tornaghi si concentrano su salto femminile, biathlon e combinata nordica. Obiettivo: migliorare i risultati ottenuti nelle due edizioni precedenti: Austria 2012 da cui l'Italia portò a casa 5 medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo) e Norvegia 2016 in cui gli azzurri conquistarono ben 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi).

