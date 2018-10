Olimpiadi 2026, sindaco Cortina: "Ospiteremo molte gare"

"C'è un equilibrio di medaglie e competizioni tra le due regioni: a Cortina avremo gare per tutto il periodo olimpico, questo è un successo e siamo soddisfatti". Così il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina al termine dell'incontro tra il Coni e le delegazioni del Veneto, della Lombardia, di Milano e appunto di Cortina per la pianificazione del lavoro per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026