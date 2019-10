Milano-Cortina, il 6 novembre vertice per definire legge olimpica. Rush finale CEO

Rush finale per la definizione del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il prossimo 6 novembre a Roma, nella sede del Ministero dello Sport, si svolgerà la riunione definitiva per completare definitivamente il confronto sugli elementi che daranno vita al testo della legge olimpica, così da mantenere la promessa fatta nello scorso giugno al presidente del CIO, Thomas Bach. È quanto emerso oggi al termine dell'ultima riunione del Comitato di Indirizzo di Milano-Cortina 2026 in Regione Lombardia, alla presenza del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e Veneto Luca Zaia. Presenti anche il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arnold Kompatscher.



Non solo, nell'incontro è stato confermato che il prossimo 5 novembre si svolgeranno i previsti colloqui tra i candidati al ruolo di CEO e alcuni rappresentanti del comitato di indirizzo. Le risultanze saranno portate il giorno successivo all'attenzione dei componenti del futuro comitato organizzatore (OCOG). Nella 'short list' attualmente ci sono Tom Mockridge (ex di Sky), Alberto Baldan (ex Rinascente e Grandi Stazioni) e Vincenzo Novari, a lungo ad di Tre Italia. Possibile outsider Stefano Domenicali, attuale ad di Lamborghini ed ex team principal della Ferrari. Proprio quest'ultimo è il nome 'caldeggiato' da Malagò, che del Comitato sarà il presidente con un ruolo meramente di rappresentanza. Nell'incontro di oggi - iniziato alle 12 e terminato dopo circa 2 ore - è stato inoltre completato l'ingresso del Governo e delle province autonome di Trento e Bolzano, che hanno preso l'impegno di assicurare le relative garanzie finanziarie. Infine sempre il 6 novembre si procederà anche alla formalizzazione dello statuto del Comitato, le cui linee sono state individuate oggi di comune accordo tra le parti e che sarà stilato dai tecnici.

