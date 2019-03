L'Uovo d'Oro Audi al Sestriere: 1374 atleti al via su 5 piste di gigante

Si sono chiuse le iscrizioni per partecipare al 38° Uovo d’Oro Audi. Domenica 31 marzo si presenteranno 1374 atleti al cancelletto di partenza per prendere parte alla classica manifestazione che ogni anno si svolge sulle piste del Colle del Sestriere. Saranno 62 gli sci club provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero; quest’anno ci saranno 7 sci club stranieri in rappresentanza di Francia, Spagna e Regno Unito.

Come di consueto saranno predisposti cinque tracciati di slalom gigante, permettendo così ai concorrenti delle cinque categorie, Super Baby, Baby, Cuccioli, Ragazzi ed Allievi, nati dal 2003 al 2012, di gareggiare contemporaneamente e di limitare i tempi di attesa.

A fine gara tutti i partecipanti potranno intrattenersi tra gli stand dell’allegro villaggio sponsor allestito nell’ampio parterre d’arrivo dove potranno ritirare lo zainetto offerto da Cisalfa, contenente: maglietta personalizzata da Audi per l’evento, baci di dama Maison della Nocciola, prodotti Perlier & Kelemata, acqua Lauretana, buoni per l’Adventure Village di Sauze d’Oulx, zuppa Bontà di Stagione, succo di frutta Yoga, buoni sconto da Predieri Abbigliamento e Cisalfa… e chiaramente non potrà mancare quale augurio di buona Pasqua il classico uovo di cioccolato.

Riconfermata anche quest’anno la presenza dei fratelli Marsaglia di ritorno dai successi sulle piste della Coppa del Mondo: Francesca e Matteo sapranno dare la giusta carica ai partecipanti in gara e, come sempre, saranno disponibili a scattare foto e firmare autografi.

Nel pomeriggio si terrà la sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese che sarà aperta dagli sbandieratori della Città di Grugliasco e si concluderà in Piazza Fraiteve dove avrà luogo la premiazione e l’estrazione dei premi per atleti, allenatori e società. Lo Sci Club da battere è il Sestriere che, dopo tre anni di pausa, si è aggiudicato il trofeo nella scorsa edizione. I primi 3 sci club classificati, oltre ai trofei, si aggiudicheranno dei soggiorni gratuiti presso l’Hotel Petit Palais di Breuil Cervinia per allenamenti estivi sul ghiacciaio.

I primi 10 classificati, oltre alla classica coppa ed al pacco sorpresa ricco di doni, verranno premiati con il windstopper Rossignol personalizzato per l'evento. I primi 3 classificati delle categorie Cuccioli, Baby e Super Baby si aggiudicheranno un ingresso omaggio al parco Leolandia ed ancora il primo classificato di ogni categoria vincerà il casco Bollé realizzato ad hoc per il 38° Uovo d’Oro Audi.

L’ambito Trofeo AUDI, riproduzione fedele di un trofeo di cristallo di Coppa del Mondo, verrà invece assegnato al vincitore femminile e maschile con maggior distacco sul secondo classificato.

Tantissimi i premi in estrazione: un viaggio di una settimana offerto dalla Sestrieres SpA, quattro soggiorni presso l’Allegroitalia Pisa Tower Plaza, tablet, macchine fotografiche, TV, droni, bici, buoni benzina, macchine del caffè Vergnano, magliette e palloni di Juventus e Torino autografati e poi ancora sci, scarponi, occhiali, abbigliamento sportivo e tanti altri ricchi premi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata