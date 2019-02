Doping ai mondiali di sci di fondo: 9 arresti, 5 sono atleti

Blitz della poIizia austriaca a Seefeld dove si sta svolgendo la rassegna iridata. In manette un kazako, due austriaci e due estoni

La polizia austriaca, in collaborazione con quella tedesca, ha svolto una serie di arresti e perquisizioni a Seefeld, dove si stanno svolgendo i Mondiali di sci di fondo, in un giro di vite legato a una rete internazionale di doping. Tra gli arrestati ci sono 5 atleti, un kazako, due austriaci e due estoni, fa sapere in una nota la polizia austriaca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata