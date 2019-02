Sci di fondo, doppietta a Cogne: Pellegrino vince la sprint, De Fabiani 2°

Doppietta azzurra nella tappa italiana di Coppa del Mondo di sci di fondo a Cogne. Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera davanti al connazionale Francesco De Fabiani. Completa il podio il francese Lucas Chanavat. Per De Fabiani si tratta del primo podio in assoluto in questa specialità. I due valdostani hanno fatto vibrare Cogne per tutta la giornata. Pellegrino ha vinto in semifinale, dopo aver fatto altrettanto ai quarti, approfittando anche dalla caduta di Ustiugov, e dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualificazioni. De Fabiani, invece, ha confermato i suoi notevoli progressi nel format, prima classificandosi settimo nella prova cronometrata, poi superando i quarti battendo Brandsdal al fotofinish e infine chiudendo terzo nella stessa batteria di Pellegrino in semifinale, alle spalle dello specialista francese Lucas Chanavat e avanzando grazie al ripescaggio.

Era rimasto fuori ai quarti Stefan Zelger, che nella stessa batteria di De Fabiani ha provato a stare davanti fino a metà gara, poi ha ceduto chiudendo sesto. Non hanno superato le qualificazioni, invece, gli altri azzurri: non ce l'ha fatta per soli 45 centesimi Davide Graz, 31°. Sono rimasti fuori anche Claudio Muller, Mirco Bertolina, Michael Hellweger, Giacomo Gabrielli, Stefano Dellagiacoma, Enrico Nizzi, Daniele Serra, Mikael Abram, Florian Cappello e Mattia Armellini.



