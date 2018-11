Calgary dice 'no' alle Olimpiadi 2026. Restano in corsa Milano-Cortina e Stoccolma

Nel referendum consultivo, contrario alla candidatura il 56,4 per cento degli abitanti. La decisione definitiva sul ritiro spetta ora al consiglio municipale che si era espresso in favore. Il governatore del Veneto, Zaia: "Non abbassiamo la guardia. Ce la dobbiamo fare"

I cittadini di Calgary hanno detto 'no' alla candidatura della città per i Giochi olimpici del 2026: nel referendum consultivo infatti il 56,4% degli abitanti si sono detti contrari (43,6% i 'sì'). In tal caso l'assegnazione dei Giochi 2026 sarebbe una questione fra Milano-Cortina e Stoccolma.

"Questo risultato ci permetterà di continuare a costruire un avvenire solido per Calgary, lavorando su priorità utili all'interesse generale", ha fatto sapere in una nota il comitato per il 'no'. La decisione definitiva sul ritiro spetta ora al consiglio municipale che deve ratificare l'esito del voto. Pur essendo di tipo consultivo, va ricordato che il Consiglio comunale di Calgary si era invece espresso favorevolmente, ma aveva in qualche modo legato la decisione finale all'esito della consultazione.

"A maggior ragione di fronte a questa notizia dobbiamo lavorare, progettare, fare squadra come se avessimo mille competitors. Guai abbassare la guardia - ha commentato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia - A questo punto dobbiamo sostenere la candidatura Milano-Cortina con ancora più tensione e determinazione di prima, a cominciare dall'andare a Tokyo ancora più forti e convinti delle qualità della nostra proposta. Sarebbe un errore calare la tensione per un possibile avversario in meno, perché non si vince adesso, ma il giorno dell'assegnazione ufficiale da parte del Cio. Ce la dobbiamo fare - ha concluso Zaia - e allora non c'è che mettersi pancia a terra e lavorare, uniti e forti come sinora".

Deluso il comitato olimpico canadese annunciando che nelle prossime settimane 'Calgary 2026' concluderà le sue attività, "compresa la chiusura dei libri contabili e la presentazione dei rapporti finali ai partner finanziari". Lo scorso settembre Calgary 2026 aveva stimato in 3,3 miliardi di euro il budget per ospitare i Giochi Invernali: il progetto si basava sull'utilizzo degli impianti sportivi impiegati già nei Giochi del 1988.

