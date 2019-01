Biathlon, Vittozzi scatenata. E' sul podio anche nella sprint di Ruhpolding

Lisa Vittozzi non si ferma più. Per la terza volta consecutiva l'atleta di Sappada sale sul podio in gare individuali e, dopo i due trionfi di Oberhof, chiude al secondo posto la sprint di Ruhpolding. La vittoria è andata alla russa Anastasija Kuzmina, che riesce a ottenere un tempo più basso di 11,5 secondi. Terza la svedese Hanna Oeberg, a quasi trenta secondi dalla vincitrice (+29.1). Il settimo podio in carriera consente a Lisa Vittozzi di accorciare il distacco in classifica generale dalla compagna di squadra Dorothea Wierer. Con un livello sempre più alto, anche un solo errore si paga: Dorothea sbaglia quasi subito, poi torna a dare spettacolo al secondo poligono e come le capita spesso chiude con il miglior range time. Alla fine è sesta a 40"2 da Kuzmina, dietro anche alla norvegese Roeiseland (un errore come lei) e alla francese Bescond, ma davanti ad Anais Chevalier, pericolosa per la classifica generale.

Così ora l'azzurra è in testa con 476 punti contro i 450 della Vittozzi (sempre più leader della sprint), mentre dietro di loro perde altro terreno Paulina Fialkova, solo 14/a oggi e a quota 401 nella graduatoria.

Tra le altre azzurre in gara Nicole Gontier ha riscattato gli errori nella staffetta di Oberhof chiudendo 41/a. Dietro di lei Federica Sanfilippo, fuori dalle 60 Alexia Runggaldier, mentre Irene Lardschneider ha esordito in Coppa del mondo con un ottimo zero al poligono, chiudendo a 2'52" da Kuzmina. Il modo migliore per preparare i Mondiali juniores di Osrblie.

