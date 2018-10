Sportel e Sportbusiness in partnership dal 2019

Annunciata oggi la partnership pluriennale per offrire una nuova serie di conferenze sul settore dello sport a livello mondiale: gli Sports Decision Makers Summit

di Daniele Cornil

L'unione fa la forza. Nel sono sicuri anche in Sportel e SportBusiness, che hanno annunciato oggi una partnership pluriennale a partire dal prossimo anno.

Unendo la grande esperienza di Sportel nella gestione degli eventi con le intuizioni editoriali e i dati di SportBusiness la partnership si propone di dare vita ad un evento davvero unico che costituirà il punto di riferimento per le future conferenze ed eventi sportivi: lo Sports Decision Makers Summit. Il primo incontro è in agenda a Miami, tra il 6 e il 7 maggio 2019 a seguire a Londra, dal 9 al 10 luglio 2019.

"Siamo lieti di annunciare la partnership con SportBusiness e lanciare lo Sports Decision Makers Summit- ha detto il Ceo di Sportel, Laurent Puons - SportBusiness ha un grande nome nel business dello sport per aiutare a informare i decisori del settore. Questa è la premessa fondamentale per il primo summit di successo".

Ogni Summit attingerà a ricerche appositamente commissionate, che approfondiranno le aree di tendenza del settore e forniranno indirizzi chiave per i delegati da utilizzare nelle loro attività. Questa combinazione - due dei marchi più affidabili nel settore dello sport, la ricerca appositamente commissionata e la line-up più esclusiva dei relatori – farà sì che gli Sports Decision Makers Summit diventeranno gli eventi da non perdere per tutti i manager ed i dirigenti dei principali settori sportivi a livello internazionale.

"La partnership con Sportel è naturale –ha commentato il Ceo di SportBusiness, Ben Speight - Abbiamo un'associazione di lunga data e di recente abbiamo gestito con successo il nostro Summit SportBusiness . Quindi siamo lieti di accogliere l'esperienza di Sportel per unire due dei più grandi marchi nel settore dello sport. Siamo entusiasti di portare i nuovi dati e approfondimenti inattesi di SportBusiness al nostro pubblico attraverso eventi dal vivo e non vediamo l'ora che arrivino gli Sports Decision Summit nel 2019".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata