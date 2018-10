SportBusiness al giro di boa: nuovi servizi e prodotti

Uno dei principali fornitori internazionali di dati e analisi per le aziende sportive annuncia un rinnovamento a tutto campo. Dice Ben Speight, amministratore delegato: "Le esigenze dei nostri clienti cambiano, e noi cambiamo per soddisfarle"

Un rinnovamento di immagine che si accompagna ad un profondo rinnovamento della propria linea di prodotti e servizi. E’ quanto annunciato oggi da SportBusiness, uno dei principali fornitori al mondo di dati e analisi per le aziende che lavorano nello sport, con l’intento di fornire informazioni più approfondite e focalizzate, che aiuteranno le organizzazioni sportive a prendere decisioni migliori e più informate.

Molte le novità comunicate agli specialisti del settore. Prima di tutto il servizio quotidiano di news per gli abbonati sale da tre a quattro newsletter via e-mail, mentre la sponsorizzazione di SportBusiness sostituisce Sports Sponsorship Insider. E ancora. La nuova piattaforma offre l’accesso ai dati di sponsorizzazione di 2.500 aziende e società e introduce una nuova directory di decision-maker di oltre 10.000 contatti. SportBusiness Media è supportato dal team TV Sports Markets leader del settore, che offre una copertura internazionale di oltre 11.500 diritti relativi ai migliori sport. SportBusiness Professional è il nuovo pacchetto di abbonamento, che sostituisce SportBusiness International. I migliori contenuti di tutto il settore saranno curati in una rivista di nuova concezione, SportBusiness Review. Infine, SportBusiness Consulting dispone di un nuovo team dedicato per fornire progetti su misura al pubblico dei manager sportivi.

"Le esigenze dei nostri clienti cambiano e SportBusiness cambia per soddisfarle - ha detto l’amministratore delegato di SportBusiness, Ben Speight - abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti e investito nello sviluppo di nuovi prodotti per fornire loro i dati, le analisi e le informazioni necessarie per prendere decisioni più proficue".

Il profondo rinnovamento di SportBusiness è il traguardo finale di una lunga strategia di crescita, iniziata con l’apertura della sede di Miami all'inizio del 2018 e la nomina di Marco Auletta alla presidenza di SportBusiness dal Board of Sport Business Acquisition Limited.

