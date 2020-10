Sport, Spadafora: E' tempo di chiudere riforma o svanisce il sogno

di mal/gar/abf

Roma, 1 ott. (LaPresse) - "Stiamo lavorando con le forze di maggioranza, ieri c'è stata un'ottima riunione, un'altra ci sarà sabato mattina. E' il tempo di chiudere questo percorso. Ci sono delle scadenze, se non si portasse in Cdm la prima bozza di questo testo nelle prossime settimane vedremo fallire un sogno, quello di dare al sistema sportivo un impianto di regole e norme che lo rendano competitivo, dal grande lavoro che fanno chi si occupa di olimpismo allo sport di base, che è tessuto sociale. Siamo molto contenti e sono fiducioso e siamo necessariamente in dirittura, il tempo di decidere è ora". Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook.

