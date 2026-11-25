“Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto che mi fa troppo male. Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile”. Con queste parole in un breve video sui canali Fisi, Federica Brignone ha annunciato il suo ritiro dalle gare a causa del persistere dei dolori alla gamba operata. “Però mi piacerebbe riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo, per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando, a presto”, ha aggiunto.

“È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette”, ha dichiarato ancora Brignone in un post sul suo profilo Instagram. Subito tantissimi i commenti, tra cui quelli di due grandi campionesse come Lindsey Vonn e Tina Maze. “Congratulazioni per una carriera straordinaria! Cortina è stata un rientro incredibile e rimarrà per sempre dentro di noi. Goditi il prossimo capitolo”, ha scritto la pluricampionessa americana. “Tigre una volta, Tigre sempre”, ha scritto invece la ex campionessa slovena.

Roda: “Addio Brignone grave perdita, ma possiamo solo dire grazie”

“Per la nostra Federazione è una grave perdita, allo stesso tempo dobbiamo solamente ringraziare Federica per avere portato la nostra Federazione e lo sci alpino ai massimi livelli a livello mondiale”, ha commentato il presidente della Fisi Flavio Roda. “Grazie Federica, grazie per tutto quello che hai fatto. Una grande campionessa che ha dato lustro alla nostra federazione e allo scio alpino in particolar modo in tutto il mondo. Ci mancherai tanto, ma ti saremo sempre vicino. Ti auguriamo ogni bene per la tua vita“.

Shiffrin a Brignone: “Sei una guerriera, la tua resilienza ha ispirato tutti”

“E’ stato un onore e un privilegio competere con te. Quello che hai fatto a Cortina è uno dei più grandi rientri nella storia del nostro sport. A meno di un anno dall’infortunio sei tornata e hai vinto due medaglie d’oro olimpiche in casa”, ha scritto Mikaela Shiffrin su Instagram commentando il post di Federica Brignone. “La tua resilienza ha ispirato tutti noi che abbiamo gareggiato al tuo fianco – ha aggiunto la campionessa statunitense – Sei una guerriera”.