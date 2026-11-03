Sci, Vonn sugli infortuni: "Difficile convivere con le mie cicatrici ma condividere mi dà fiducia"

“È stato davvero difficile per me accettare le mie cicatrici e conviverci. Ma penso che, per me, l’unico modo per superarlo sia semplicemente parlarne apertamente”. Lo ha detto Lindsey Vonn a margine dei premi del Council of Fashion Designers of America a New York. La campionessa americana di sci 42enne ha avuto una carriera costellata da infortuni, l’ultimo, gravissimo, nel corso delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Sto semplicemente raccontando la mia storia man mano che si svolge e penso, ancora una volta, che questo mi dia molta fiducia”, ha aggiunto Vonn.