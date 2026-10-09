Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia salta la tappa di Sölden: “Non ho una tempistica per il rientro”

Sofia Goggia non prenderà parte alla tappa di Sölden che inaugura la Coppa del Mondo di sci alpino 2026/27. La campionessa bergamasca è ancora in fase di recupero per i due virus contratti in Argentina e che l’hanno debilitata. “Mi sono spaventata più per i dolori che non per i tremori o comunque per il fatto di non riuscire a scendere le scale, perché ho pensato più a questa cosa in ottica atleta che non in ottica persona“, ha raccontato Goggia a margine del Media Day della Fisi all’Armani Teatro di Milano.

Per quanto riguarda la sua ripresa agonistica, Goggia ha detto: “Non ho una tempistica che potrebbe essere tra dieci giorni come potrebbe essere tra un mese e mezzo, poi penso a quello che sarà l’allenamento specifico sugli sci”. Inevitabile capire gli obiettivi. “Mi ero detta che mi sarei data degli obiettivi dopo il camp a Ushuaia, che però ho dovuto interrompere dopo una settimana. Quindi c’è tutta una parte di preparazione che mi è mancata – ha spiegato – però l’obiettivo primario adesso è quello di tornare a stare bene io come persona, a livello nervoso soprattutto, e recuperare la lucidità solita per poter sciare”.