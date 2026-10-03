Federica Brignone: “Ho toccato l’apice della mia carriera, ma è svanito così in fretta”

Federica Brignone tra gli protagonisti del Festival dello sport di Trento, in corso fino a domenica. La campionessa olimpica di sci ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Sono ancora sotto fisioterapia, mi sono operata un mesetto fa. Per il momento sto facendo riabilitazione. Il mio obiettivo è stare bene e guarire”.

“Fare l’atleta è qualcosa che mi piace e penso di essere una privilegiata – ha proseguito Brignone – Negli ultimi due anni ho veramente toccato quell’apice che avevo sognato per tutta la mia carriera. Purtroppo l’ho toccato e l’ho visto svanire così in fretta“.

Brignone: “Sentivo i miei demoni ma ai Giochi volevo esserci”

Brignone è poi tornata sui successi ottenuti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: “È stato un anno molto difficile, anche dopo le Olimpiadi. Sono davvero ancora molto sorpresa per quelle due medaglie. Già è difficile quando stai bene e anche se sei la numero uno al mondo, figuriamoci quando non si è al massimo. Ma avevo l’obiettivo di esserci ed ero in grado di sciare a un certo livello”. “Credetemi ho fatto davvero tanta fatica, ma non volevo mollare. I miei demoni erano gli allarmi che il corpo mi stava mandando”, ha detto.

Federica Brignone durante lo slalom gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 (Foto Spada/LaPresse)

Brignone: “L’obiettivo è preparare tutta la stagione, non solo i Mondiali”

“Il mio obiettivo è stare bene e prepararmi per la stagione non solo per i Mondiali. L’anno scorso è stato un anno emotivamente forte. È bestiale vedere cosa si può fare con la propria mente anche se il corpo ti dice altro. Penso di avere superato un limite che normalmente non si sorpassa. Se la gamba sta bene posso sicuramente provare a sciare – ha aggiunto Brignone – Il 2026 l’ho passato principalmente a curarmi e spero di svoltare presto”.

“Fino a quando sei focalizzato sulla vita da atleta, e lo hai fatto da sempre, la transizione sarà un po’ più lunga del solito. Diciamo che per il ‘dopo’ ci vorrà tempo e con calma bisognerà elaborarlo. Mentalmente è un processo molto tosto per chi ha fatto sport ad alto livello per così tanto tempo. Con palchi e show ho dato – ha aggiunto, giocando con una serie di immagini sul futuro – I talent? Li faccio fare ad altri. In abito da sposa? Non mi vedo bene, non è nei miei sogni”.