Olimpiadi 2026, sfortuna Vinatzer: per lui i Giochi non sono mai decollati

È incredulo Alex Vinatzer. Lo sciatore, su cui l’Italia riponeva grandi speranze di medaglia, esce di scena dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 senza salire sul podio in nessuna delle specialità in cui ha gareggiato. L’ultima delusione è arrivata dallo slalom maschile di oggi 16 febbraio: a Bormio l’azzurro è partito arretrato sulle punte e ha commesso subito un errore; pur riuscendo a restare in piedi, ha poi inforcato a un terzo del tracciato. La sua discesa è finita dopo soli 22 secondi. Una maledizione, quella che sembra averlo afflitto in questi Giochi invernali.

Combinata maschile e gigante: gli altri flop

Queste Olimpiadi invernali non erano partite bene per Alex Vinatzer. Tutto è iniziato lunedì 9 febbraio, al terzo giorno di gare olimpiche. Si guardava con attenzione alla possibile medaglia che sarebbe potuta arrivare dalla combinata maschile, ma Coni e tifosi hanno dovuto ricredersi. Dopo il primo parziale affidato a Giovanni Franzoni, arrivato primo nella discesa, sembrava che l’Italia potesse salire sul podio, ma la prestazione di Vinatzer nello slalom ha causato il crollo in classifica: gli azzurri hanno chiuso settimi, mentre l’oro è andato alla coppia svizzera composta da Franjo von Allmen e Tanguy Nef.

Vinatzer, delusissimo e dispiaciuto, si era scusato con il compagno di squadra: “Il mio pensiero è che Giovanni ha fatto una prova superba, volevo regalargli una medaglia. Alla fine non ho retto, non sono riuscito a essere fluido nel pezzo finale come ci siamo detti. Basta che sbagli due curve sul piatto così e perdi due decimi”. Vinatzer aveva ammesso di aver avvertito una grande pressione che non è riuscito a gestire, al punto da compromettere la propria prestazione. “Non volevo sbagliare. Quando sono solo mi è più facile prendere qualche rischio”, aveva aggiunto. L’atleta puntava a rifarsi con le altre gare ancora a sua disposizione, ma il destino aveva per lui altri piani.

Alex Vinatzer si è tradito anche nel gigante maschile lo scorso 14 febbraio. Dopo aver ottenuto l’11esimo tempo utile nella prima manche, è stato eliminato nella seconda a causa di una caduta. “Ho cercato di dare tutto quello che avevo. Il primo pezzo ho fatto bene, poi devo capire bene la dinamica, ho preso il segno sbagliato e sono uscito. Ci ho provato, questo è lo sci”, ha detto con sconforto. “Ora bisogna dimenticare, non buttarsi giù e pensare alle prossime gare. Alle Olimpiadi può capitare di tutto, nello slalom ci proverò e mi prenderò qualche rischio. Proverò a vincere la medaglia”. Speranza infranta questa mattina, dopo appena 22 secondi dalla partenza.

Un deluso Alex Vinatzer esce a testa bassa dopo soli 22 secondi di gara nello slalom maschile, ultima gara di sci alpino. (Associate Press/ LaPresse)

A fine gara, Vinatzer ha espresso tutto il proprio disappunto alla stampa. “Non sono stato sul pezzo per tutti i Giochi olimpici, bisogna accettarlo. Non sono stato all’altezza. Non ho sciato come avrei dovuto e quindi il sogno olimpico si è infranto”, ha affermato all’arrivo in mixed zone. “Avevo tanto peso alle spalle. Sono stato uno dei perdenti di questi Giochi. Che voto mi darei? Insufficiente, senza se e senza ma”, ha decretato. “L’unica cosa che posso fare è cambiare qualcosa e lavorare intensamente nei prossimi quattro anni a fare in modo che non capiti più. È l’unica cosa che posso fare”.

Alex Vinatzer: biografia e carriera

Nato a Bolzano, lo sciatore 26enne specialista dello slalom di sci alpino è reduce dalla vittoria della medaglia d’oro nella gara a squadre ai Mondiali di sci alpino che si sono tenuti nel 2025 in Austria, a Saalbach-Hinterglemm. Nel 2023 ha ottenuto invece un ottimo bronzo nello slalom speciale ai Mondiali di Francia. Anche in virtù degli ultimi risultati, in tantissimi si aspettavano un suo exploit alle Olimpiadi di Milano Cortina. Sfortuna e pressione hanno però remato contro: ora dovrà trovare la forza di ripartire più forte di prima.