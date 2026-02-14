Preservativi esauriti alle Olimpiadi 2026: al Villaggio arrivano nuove scorte per San Valentino

Per San Valentino, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli organizzatori hanno promesso una nuova fornitura di preservativi gratuiti per i villaggi degli atleti, dopo la carenza avvenuta durante la settimana. Il comitato organizzatore italiano afferma che “le scorte di preservativi nei villaggi olimpici sono state temporaneamente esaurite a causa di una domanda superiore alle aspettative”.

I funzionari di Milano-Cortina affermano che “le scorte aggiuntive sono in fase di consegna e saranno distribuite in tutti i villaggi” entro lunedì, per poi essere rifornite regolarmente la prossima settimana. Fornire preservativi agli atleti olimpici è un ‘regalo’ degli organizzatori che si registra da decenni. Inizialmente per i Giochi in Italia c’erano solo 10.000 preservativi, rispetto ai 300.000 dei Giochi estivi di Parigi 2024.

“Credo che ne siano stati usati 10.000 per 2.800 atleti, potete immaginare”, ha dichiarato sabato il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale Mark Adams. “Dimostra chiaramente che San Valentino è in pieno svolgimento nel villaggio”, ha aggiunto. Le segnalazioni di assenza di preservativi nella prima settimana dei Giochi fanno seguito a quelle per la carenza di peluche delle mascotte ufficiali, Milo e Tina, nei giorni di apertura. Si sono rivelati più popolari del previsto nei negozi ufficiali di merchandising olimpico.

I preservativi sono tradizionalmente popolari tra gli atleti olimpici, che li portano a casa come “una specie di regalo” agli amici, ha dichiarato sabato la sciatrice alpina Mialitiana Clerc. “Non sono così scioccata. L’ho già visto a Pechino”, ha detto Clerc, che ha gareggiato anche per il Madagascar quattro anni fa ai Giochi invernali in Cina. “C’erano delle scatole con molti preservativi all’ingresso di ogni edificio in cui alloggiavamo nel villaggio”. “Ogni giorno, tutto sparisce“, ha ricordato a proposito di Pechino durante una conferenza stampa del Cio sabato per promuovere il suo programma di borse di studio che aiuta centinaia di atleti ad allenarsi e qualificarsi per le Olimpiadi. “So già che molte persone usano i preservativi o li portano con sé per regalarli agli amici fuori dalle Olimpiadi perché è una specie di regalo per loro”, ha detto Clerc. Non dovrebbero esserci ulteriori carenze in Italia fino alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali del 22 febbraio. “Saranno riforniti costantemente fino alla fine dei Giochi per garantirne la disponibilità continua“, ha dichiarato il comitato organizzatore.