Olimpiadi 2026, Malinin flop: il fenomeno del pattinaggio artistico sbaglia e chiude ottavo

Clamoroso alla Ice Skating Arena di Milano, lo strafavorito Ilia Malinin ha fallito l’appuntamento con la medaglia d’oro nella prova individuale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Lo statunitense, al comando dopo il programma corto, nell’esibizione di venerdì sera ha commesso due gravissimi errori e ha chiuso soltanto all’ottavo osto con 264.49 punti. La medaglia d’oro è andata al fenomenale kazako Mikhail Shaidorov con 291.58 punti, dopo una clamorosa rimonta dal quinto posto nel programma corto. Argento e bronzo ai due giapponesi Yuma Kagiyama e Shun Sato rispettivamente con 280.06 e 274.90 punti.

What a performance.

What a result.



🇰🇿 Mikhail Shaidorov (Figure Skating Men’s Singles) makes Olympic history:



🥇 Kazakhstan’s first-ever gold in Figure Skating



🏅 Kazakhstan’s first Winter Olympic medal since Lillehammer 1994



Wow, Mikhail. ✨#MilanoCortina2026 #Olympics… pic.twitter.com/cSl9AnD0uc — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 13, 2026

Per quanto riguarda i due italiani, ha chiuso con un onorevole nono posto Daniel Grassl (con 263.71 punti), subito alle spalle di Malinin. Più indietro Matteo Rizzo, 15° con 243.18 punti. Da segnalare in tribuna la presenza, tra gli altri, della pluricampionessa olimpica di ginnastica Simone Biles, venuta proprio a sostenere il pattinatore della Virginia e gli altri atleti statunitensi.

Malinin: “La pressione delle Olimpiadi è qualcosa di diverso”

“E’ davvero difficile da gestire, la pressione delle Olimpiadi è qualcosa di diverso”, ha detto Malinin a NBC al termine della sua esibizione. “Mi sono allenato per tutti questi anni, ci sono arrivato, è passato tutto così in fretta. Non ho avuto il tempo di elaborare”, ha affermato il campione classe 2004 parlando della pressione di essere il favorito per una medaglia d’oro. “E’ qualcosa che non posso controllare ora“.

Le foto delle cadute di Malinin

Ilia Malinin durante la prova individuale di pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali, Milano, 13 febbraio 2026 (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

