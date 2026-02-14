Olimpiadi 2026, curling: altro ko per l’Italia di Constantini – La diretta

Italia a caccia di medaglie nell’ottavo giorno delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Giovanni Franzoni nello nello slalom gigante e Arianna Fontana nei 1000 metri di short track. Attenzione anche a Dorothea Wierer, impegnata nella sprint di biathlon, e alla squadra di hockey maschile, pronta a scendere in pista nel pomeriggio contro la Finlandia.
IL PROGRAMMA DI OGGI 14 FEBBRAIO
Sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Secondo quanto apprende LaPresse, Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all’Arena di Verona. Bulbarelli aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell’evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il suo posto è stato poi preso dal direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, finito nel mirino delle critiche per alcune gaffe durante la telecronaca.
Terza sconfitta in altrettante partite per l’Italia nel torneo di curling femminile ai Giochi di Milano Cortina. Il quartetto azzurro composto da Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli ha perso 8-7 contro la Cina. L’Italia tornerà sul ghiaccio in serata, alle 19.05, per affrontare la Svezia.
“E’ un vero peccato che sia successo proprio qua oggi alle Olimpiadi di perdere lo sci. Era dieci anni non mi si staccava. Mi dispiace perché stavo comunque facendo una bella gara per il mio numero. Non sono partito subito all’attacco dalla prima porta però ho cercato di sentire un po’ il feeling con la neve e nella parte centrale avevo preso un buon ritmo. Sarebbe stato interessante mettersi là. In una zona come Vinatzer o sotto i due secondi per poi sparare tutto nella seconda manche”. Così Luca De Aliprandini, uscito dopo oche porte nel gigante dei Giochi di Milano Cortina, per lo sganciamento di uno sci.
“Le Olimpiadi sono una gara secca e quindi mi ero proprio concentrato negli ultimi settimane su questo giorno. Dispiace che un sogno si si sia infranto così per un difetto tecnico. La pista era molto bella. Però c’era qualche segnetto qua e là. Si vede che ho preso un passaggio un po’ storto, non è colpa di nessuno. Braathen è stato bravissimo col numero uno. Secondo me ha sfruttato bene il pettorale ma neanche tanto. Mentalmente si è concentrato e senza guardare gli altri ha fatto il suo. Le olimpiadi sono una gara a parte e tutto può sempre succedere. Infatti anche Odermatt anche ieri in allenamento non l’ho visto proprio l’Odermatt dominante come sempre e penso che si è visto”, ha concluso.
Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso.
Luca Pinheiro Braathen ha sfruttato il pettorale numero uno e ha un vantaggio di 95 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt, terzo a 1″57 l’altro elvetico Loic Meillard. Undicesimo tempo per l’azzurro Alex Vinatzer a 82 centesimi dal bronzo. Distacchi molto ampi per via di un tracciato complicato e veloce che non ammette sbavature: appena si esce dalla linea si perde molto terreno per il manto nevoso eccessivamente umido e molle. Ventiquattresimo al momento Giovanni Franzoni, sceso con il pettorale 31, quando mancano ancora una quarantina di concorrenti. Fuori Luca de Aliprandrini a cui si è staccato uno sci dopo poche porte, e Tobias Kastlunger, uscito dopo pochi secondi.
E’ in corso lo slalom gigante maschile. Quattro gli azzurri in gara sulla Stelvio: Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Tobias Kastlunger e Giovanni Franzoni. Al momento al comando della gara c’è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.
Dopo avere dominato le gare individuali, anche oggi sul circuito olimpico del lago di Tesero la Svezia parte favorita nella staffetta 4×7,5 chilometri di sci di fondo femminile. Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson e Jonna Sundling dovranno però tenere sotto controllo le squadre di Norvegia, Finlandia, Germania e Stati Uniti che sono dichiaratamente a caccia di una medaglia. Fari puntati anche sull’Italia: Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol, che hanno già dato prova di essere in buona forma, sono pronte a sorprendere.
Trampolino tirato a lucido per le prove, ricognizioni tecniche terminate. Allo stadio del salto Dal Ben di Predazzo è tutto pronto per la gara del salto che oggi a partire dalle 18.45 assegnerà le medaglie olimpiche. Il favorito è lo sloveno Domen Prevc, a un passo dalla conquista della Coppa del mondo, che salterà per ultimo. L’Italia schiera Francesco Cecon, a cui toccherà aprire la competizione, Giovanni Bresadola e ad Alex Insam che sulla carta hanno buone possibilità di qualificarsi per la seconda serie con l’obiettivo di entrare nella top 20 olimpica.