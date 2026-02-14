Giada D’Antonio, sospetta rottura del legamento crociato per la sciatrice 16enne

La sciatrice Giada D’Antonio, 16 anni, si sarebbe rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’atleta classe 2009, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito a un’inforcata. Immediatamente soccorsa, è stata sottoposta agli accertamenti del caso che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Chi è Giada D’Antonio

Giada D’Antonio è nata a Napoli il 28 maggio 2009. Considerata un grande talento dello sci italiano, il 28 dicembre 2025 ha fatto il suo esordio in Coppa del Mondo nello slalom di Semmering, in Austria. Convocata per le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, è una delle atlete più giovani dei Giochi invernali.

Il suo debutto è avvenuto il 10 febbraio sulla pista delle Tofane, a Cortina, nella combinata a squadre femminile. In coppia con Nadia Delago, tuttavia non ha portato a termine la propria manche di slalom speciale. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale delle Olimpiadi, l’azzurra ha potuto incontrare il suo idolo: Mikaela Shiffrin, una delle atlete più vincenti di sempre dello sci alpino, che per l’occasione le ha anche regalato un paio di guanti.

La 16enne di Napoli ha iniziato a sciare da bambina, a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, con lo Sci Club Vesuvio, società per la quale gareggia ancora oggi e di cui suo zio Stefano Romano è il presidente. Ha origini colombiane per via della mamma ed è soprannominata “The Black Panther”. Oltre a Shiffrin, tra i suoi miti sportivi ci sono anche Alberto Tomba e Lindsey Vonn.