Rebecca Passler, revocata la sospensione per doping: la biathleta riammessa alle Olimpiadi 2026

Rebecca Passler è stata riammessa alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso della biathleta di Brunico contro la sospensione provvisoria, scattata dopo una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio.

Sul caso è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente quindi alla 24enne di partecipare ai Giochi invernali. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.

Passler: “Giorni difficili, sempre creduto nella mia buona fede”

“Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon“, ha detto la biathleta azzurra. “La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, ha commentato Flavio Roda, Presidente della Fisi (Federazione italiana sport invernali).