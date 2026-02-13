Accesso Archivi

venerdì 13 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, il programma di oggi 13 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Tommaso Giacomel (Foto AP/Andrew Medichini)
Oggi venerdì 13 febbraio è la settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia protagonista anche ieri, con nuove medaglie, e anche oggi gli azzurri proveranno ad arricchire il medagliere.

Il programma delle gare di oggi 13 febbraio

  • Sci di fondo – 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini 🏅
  • Biathlon – 14.00: 10km sprint uomini (Zeni, Hofer, Romanin, Giacomel) 🏅
  • Curling:
    • 09:05: Round robin uomini 3; (Gran Bretagna-Italia)
    • 14:05: Round robin donne 3;
    • 19:05: Round robin uomini 4 (Germania-Italia)
  • Pattinaggio di figura – 19:00: Programma libero individuale uomini 🏅 (Rizzo, Grassl)
  • Hockey su ghiaccio:
    • 12:10: Turno preliminare uomini (2 partite);
    • 16:40: Turno preliminare uomini,
    • 16:40: Quarti di finale donne;
    • 21:10: Turno preliminare uomini,
    • 21:10: Quarti di finale donne
  • Skeleton:
    • 16:00: Prima e seconda manche donne; (Fumagalli, Margaglio)
    • 19:30 : Terza e quarta manche uomini 🏅(Bagnis, Gaspari)
  • Snowboard:
    • 10:00: Qualificazioni snowboard cross donne; (Moioli, Francesia Boirai, Groblechner)
    • 13:30: Finali snowboard cross donne 🏅
    • 19:30 : Finale snowboard halfpipe uomini 🏅
  • Pattinaggio di velocità – 16:00: 10000m uomini 🏅 (Lorello, Ghiotto)

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+HBO MaxDaznTimVision Amazon Prime.

