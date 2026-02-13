Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi 13 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi venerdì 13 febbraio è la settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia protagonista anche ieri, con nuove medaglie, e anche oggi gli azzurri proveranno ad arricchire il medagliere.

Il programma delle gare di oggi 13 febbraio

Sci di fondo – 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini 🏅

– 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini 🏅 Biathlon – 14.00: 10km sprint uomini ( Zeni, Hofer, Romanin, Giacomel ) 🏅

– 14.00: 10km sprint uomini ( ) 🏅 Curling : 09:05: Round robin uomini 3; (Gran Bretagna- Italia ) 14:05: Round robin donne 3; 19:05: Round robin uomini 4 (Germania- Italia )

: Pattinaggio di figura – 19:00: Programma libero individuale uomini 🏅 ( Rizzo, Grassl )

– 19:00: Programma libero individuale uomini 🏅 ( ) Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare uomini (2 partite); 16:40: Turno preliminare uomini, 16:40: Quarti di finale donne; 21:10: Turno preliminare uomini, 21:10: Quarti di finale donne

: Skeleton : 16:00: Prima e seconda manche donne; ( Fumagalli, Margaglio ) 19:30 : Terza e quarta manche uomini 🏅( Bagnis, Gaspari )

: Snowboard : 10:00: Qualificazioni snowboard cross donne; ( Moioli, Francesia Boirai, Groblechner ) 13:30: Finali snowboard cross donne 🏅 19:30 : Finale snowboard halfpipe uomini 🏅

: Pattinaggio di velocità – 16:00: 10000m uomini 🏅 (Lorello, Ghiotto)

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.