Olimpiadi 2026, il programma di oggi 13 febbraio: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Oggi venerdì 13 febbraio è la settima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Italia protagonista anche ieri, con nuove medaglie, e anche oggi gli azzurri proveranno ad arricchire il medagliere.
Il programma delle gare di oggi 13 febbraio
- Sci di fondo – 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini 🏅
- Biathlon – 14.00: 10km sprint uomini (Zeni, Hofer, Romanin, Giacomel) 🏅
- Curling:
- 09:05: Round robin uomini 3; (Gran Bretagna-Italia)
- 14:05: Round robin donne 3;
- 19:05: Round robin uomini 4 (Germania-Italia)
- Pattinaggio di figura – 19:00: Programma libero individuale uomini 🏅 (Rizzo, Grassl)
- Hockey su ghiaccio:
- 12:10: Turno preliminare uomini (2 partite);
- 16:40: Turno preliminare uomini,
- 16:40: Quarti di finale donne;
- 21:10: Turno preliminare uomini,
- 21:10: Quarti di finale donne
- Skeleton:
- 16:00: Prima e seconda manche donne; (Fumagalli, Margaglio)
- 19:30 : Terza e quarta manche uomini 🏅(Bagnis, Gaspari)
- Snowboard:
- 10:00: Qualificazioni snowboard cross donne; (Moioli, Francesia Boirai, Groblechner)
- 13:30: Finali snowboard cross donne 🏅
- 19:30 : Finale snowboard halfpipe uomini 🏅
- Pattinaggio di velocità – 16:00: 10000m uomini 🏅 (Lorello, Ghiotto)
Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv
Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.