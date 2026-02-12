Olimpiadi 2026, Mattarella ‘portafortuna’ abbraccia Brignone: “Bravissima, ci contavo”

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’abbraccio tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Federica Brignone. oro nel SuperG. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio lo dice senza piaggeria, guardando i numeri: “Vorrei che rimanesse qui tutti i giorni: in due giorni tre medaglie d’oro, vorrei continuare in questo modo”, scherza. Mattarella sorride, ma non intende prendersi meriti non suoi: “Tutto posso fare tranne che appropriazione indebita, le medaglie di questi giorni sono degli atleti, sono fortunato io a essere qui in questi giorni in cui hanno conquistato tante medaglie”, replica provando a togliersi di dosso il non semplice ruolo di talismano portafortuna. Eppure nell’oro straordinario vinto da Federica Brignone nel SuperG – dato 1 a 10 dai bookmakers – il Capo dello Stato ci aveva creduto. Come chi si ostina a credere, in tempi difficili, in una storia a lieto fine: l’inconveniente che complica tutto, il sacrificio e la tenacia della protagonista, qualche aiuto del fato innevato e poi, giù a zig zag a 120 chilometri orari, fino al traguardo finale.

Mattarella segue la gara dal monitor, curva dopo curva, poi si alza in piedi e applaude la ‘Tigre di La Salle’ che conquista il primo posto a dieci mesi dal brutto infortunio alla gamba sinistra che sembrava aver compromesso i suoi Giochi. Le delusioni non mancano: l’inquilino del Colle si dispera per l’uscita di pista di Sofia Goggia, e il suo “noooo” viene immortalato dalle telecamere. Poi, però, a fine gara, scende all’arrivo e abbraccia Brignone: “Bravissima, complimenti, hai onorato ancora di più la bandiera”, le dice. E ancora: “Perfetta, una giornata indimenticabile. Si può dire che ci contavo?“, aggiunge rivelando di essere quell’uno su 100 ad aver ‘scommesso’ su di lei. “Sì? Io non così tanto, ci speravo”, risponde l’azzurra prima di spostarsi alla premiazione e cantare l’Inno d’Italia a squarciagola.

Il Capo dello Stato sfoggia la giacca da neve dell’Italia team. Aveva detto che l’avrebbe indossata “con affetto”, quando l’aveva ricevuta in dono dagli atleti, e lo ha fatto sulla neve di Cortina. “Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi, e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato, vi assicuro”, aveva scherzato allora. In mezzo ai ragazzi, però, il Capo dello Stato sembra proprio divertirsi. In ‘divisa’ pranza con gli atleti al Villaggio Olimpico e poi saluta tutti a Casa Italia, sottolineando ancora una volta “il segno dell’amicizia” tra gli atleti che contraddistingue i Giochi e “i valori di fraternità umana e condivisione delle prospettive” che si trasmettono anche attraverso lo sport. Non servono amuleti, insomma. “L’importante è che continui lo spirito” con cui Brignone e compagni stanno gareggiando, “impegno per superare se stessi, impegno per competere con lealtà e con successo”.